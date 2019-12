'Happy steamdead mr King' per la rassegna Admoveo

Admoveo-Teatro in Masseria: un legame autentico tra arte e realtà. Admoveo nasce in terra delle Puglie. Sorgente di incontri culturali, volti alla diffusione della conoscenza attraverso le arti, nonché ad un rinnovamento del rapporto tra attore e spettatore.

Tra le province di Bari, Taranto e Lecce: 3 rassegne, 35 serate, tra musica, danza e teatro, un pubblico variegato e attento ed un buon riscontro della stampa. Un circuito culturale indipendente: porto, per sempre più numerosi naviganti dell’arte, regionali e nazionali.



Giovedi 14 Dicembre, la rassegna teatrale ADMOVEO ritorna a Gioia del Colle, presso Masseria Canale a Levante (Via Vicinale Indellicati, 1812) con HAPPY STEAMDEAD MR. KING, di Antonio Minelli, con Alessia Carrieri, Marita De Luca, Francesca Caramia e Antonio Minelli. L’imminente declino del regno di Mr. King, conduce tutti alla caduta. Per salvarlo, è necessario rinnovare la governance. Cambiare per conservare. La corte invita i rappresentanti del popolo (il pubblico) per condividere scelte e motivazioni. Affrontando il tema del disastro attuale e del suo possibile superamento, offre una chiave di lettura che unisce storia dell’umanità, teoria dell’informazione e fisica quantistica con la leggerezza di una fiaba.



Il secondo appuntamento avrà luogo il giorno 19 Dicembre con PEACE – WAR, DRUGS & LIVER TO PIECES, di e con Nicola Eboli, per la regia di Antonio Minelli.



La rassegna ADMOVEO – TEATRO IN MASSERIA, è un progetto dell’Associazione ADMOVEO in collaborazione con Formediterre.

Sostenuto da Panificio Spinelli di Marinelli Antonia (Sammichele) // Cici S.r.l. ingrosso e lavorazione carni (Sammichele di Bari)// Sant'Agata, Macelleria Braceria (Sammichele)

L’intera rassegna è supportata da AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano.



Inizio spettacoli ore 20.30.

