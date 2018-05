Hasta el amanecer party al Trappeto di Monopoli

Il Trappeto >> HASTA EL AMANECER PARTY + Be4 PARTY // SABATO 26 MAGGIO



#SOTTOLESTELLEPIUBELLE



Dopo gli splendidi primi due eventi della stagione estiva siamo pronti a farvi ancora emozionare #sottolestellepiubelle ..quelle del TRAPPETO!

Per questa terza serata della stagione estiva abbiamo preparato per voi una ONE NIGHT con una doppia situazione musicale per accontentare tutte le esigenze:



HASTA EL AMANECER PARTY + B4 PARTY





PISTA ETNIC: HASTA EL AMANECER PARTY

BEST REGGAETON - HIP HOP - R&B PARTY



L'Energia di Hasta El Amanecer party torna a Il Trappeto !

CI vediamo ★ SABATO 26 MAGGIO ★ per farti Scatenare con il miglior party REGGAETON ° HIP HOP ° R'N'B ° della puglia !!



MOSKINODJ

PERFORMER: Save L Violin Page

DANCERS: SOFI & GINEVRA



Resident dj RAPPETO CREW - House Commerciale/happy music



PISTA BAR DELLE MELE

Be4 PARTY

HOUSE- DEEP

dj Alex pala - Rocco tetro - B2brother's



IL 26 MAGGIO I FARI SONO ANCORA PUNTATI SU MONOPOLI!

I FARI SONO PUNTATI SUL TRAPPETO!



Info / Privè 3282677160



È possibile accedere al nostro ristorante a partire dalle 21.30 (preferibilmente con prenotazione)



Ingresso post cena: 15€ con una bevanda inclusa!



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)