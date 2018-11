La mostra inedita "Heedful Sight" negli spazi di Foothold di Polignano

Like A Little Disaster è orgoglioso di presentare "Heedful Sight", a cura di Mattia Giussani, mostra inedita negli spazi di Foothold che raccoglie le opere di due artisti emergenti provenienti dall’Italia e dal Belgio.

Joachim Coucke e Maurizio Vicerè presentano sculture, dipinti e un lavoro video collaborativo che esplorano a come guardare ai cambiamenti fra lo spazio fisico e quello digitale.

Le opere in mostra raccontano progetti che sfidano e ricercano nuove metodologie per affrontare il flusso di informazioni nello spazio digitale, cosi come il cambiamento della struttura ecologica avvenuta per colpa di questi cambiamenti.





"Heedful Sight" è il secondo appuntamento di TALEA, una serie di progetti curati da Like A Little Disaster focalizzati sulle pratiche di curatori internazionali.

La talea è il frammento di una pianta usata per la propagazione vegetativa (asessuata). Generalmente la talea viene sistemata nel terreno o nell’acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad una nuova forma di vita indipendente da chi l’ha originata.

-

Opening; Domenica 25 Novembre, dalle ore 19 - fino a tardi.

26 Novembre 2018 / 20 Gennaio 2019

Solo su appuntamento, scrivendo a info@likealittledisaster.com