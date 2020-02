A Castellana “Hell in the Cave”, l’unico spettacolo aereo sotterraneo al mondo realizzato sui versi dell’Inferno di Dante

Continuano l’8 e il 22 febbraio le repliche di “Hell in the Cave”, lo spettacolo che in 9 anni ha portato nella grave delle Grotte di Castellana migliaia di spettatori, attratti dalla maestosità dei luoghi e dalla possibilità di interagire con gli attori.

“Hell in the Cave” con la regia di Enrico Romita e la drammaturgia di Giusy Frallonardo, è uno spettacolo sensoriale a 70 metri di profondità. Nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante Alighieri. Tutti i nove cerchi sono rappresentati contemporaneamente e la scelta dei personaggi è caduta su alcuni tra i più noti: c’è l’amore, il tradimento, l’invidia, la sete di denaro, la lussuria, l’eroismo trasgressivo.

I biglietti per assistere ad “Hell in the Cave”, sono disponibili sul Circuito Ticketone, o chiamando il numero 339-1176722 (senza costi di prevendita) o sul posto. Ad un prezzo speciale, inoltre, si può acquistare il biglietto combinato ‘visita + spettacolo’. Nella stessa giornata, infatti, è possibile visitare le grotte di Castellana (alle 18) e assistere allo spettacolo (alle 21).