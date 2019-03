Ritorna ' Hell in the Cave' alle Grotte di Castellana

Nuovo appuntamento, sempre nella Grave delle grotte di Castellana (Ba), con Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere fosco. Presentato nell'ambito del progetto Crossing Arts, il più grande spettacolo aereo sotterraneo del mondo, rappresentazione multimediale dell'Inferno di Dante Alighieri, unico spettacolo stanziale di Puglia, torna così in scena sabato 16 marzo con inizio alle ore 21.

Ispirato ai gironi danteschi della Divina Commedia, Hell in the Cave è l'inferno visto dal centro della terra, a 70 metri di profondità, fra concrezioni carsiche disegnate dalla natura in 90 milioni di anni. Uno scenario suggestivo fa da cornice ed è al contempo protagonista dello spettacolo, fra anime dannate e demoni ma anche celestiali figure candide guidate dalla incantevole Beatrice. Il cast di ballerini, attori ed acrobati rende unica l'esperienza di Hell in the Cave che da sempre colleziona numeri da primato.

Integrato, inoltre, il programma e il calendario delle repliche per la prima parte del 2019: dopo sabato 16 marzo, Hell in the Cave sarà riproposto nella Grave delle grotte di Castellana anche sabato 13 aprile, mercoledì 24 aprile e martedì 30 aprile, venerdì 10 e venerdì 31 maggio, con inizio sempre alle ore 21.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita online sul circuito ticketone.it. Info e prenotazioni al numero 3391176722.

Il costo del biglietto è di 20 euro. Possibile anche la combinazione biglietto Grotte di Castellana (visita completa con Grotta Bianca) + biglietto Hell in the Cave: il costo complessivo sarà di 28 euro al posto di 36 euro.

Maggiori informazioni sul sito www.hellinthecave.it.