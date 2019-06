Weekend in grotta con Hell in the Cave e Speleonight

Sabato 15 giugno, seconda replica del mese per Hell in the Cave - versi danzanti nell'aere fosco, il più grande show aereo sotterraneo del mondo, rappresentazione multimediale dell'Inferno di Dante Alighieri, l'unico spettacolo stanziale di Puglia.

Continua, infatti, nell'ambito del progetto regionale Crossing Arts, alle Grotte di Castellana srl (Ba), la programmazione di giugno e luglio dello spettacolo ispirato ai gironi danteschi della Divina Commedia.

Hell in the Cave è l’inferno visto dal centro della terra, a 70 metri di profondità, fra concrezioni carsiche disegnate dalla natura in 90 milioni di anni. Uno scenario suggestivo fa da cornice ed è al contempo protagonista dello spettacolo, fra anime dannate e demoni ma anche celestiali figure candide guidate dalla incantevole Beatrice. Il cast di ballerini e attori rende unica l’esperienza di Hell in the Cave che da sempre colleziona numeri da primato.

Queste le repliche in calendario nei prossimi due mesi. A giugno previste altre due repliche: sabato 15, appunto, e sabato 29. Tre repliche a luglio: sabato 6, domenica 14 e venerdì 26.

L’inizio delle repliche è sempre previsto per le ore 21.

I biglietti sono in vendita online sul circuito ticketone.it. Info e prenotazioni al numero 3391176722. Il costo del biglietto è di 20 euro. Possibile anche la combinazione biglietto Grotte di Castellana (visita completa con Grotta Bianca) + biglietto Hell in the Cave: il costo complessivo sarà di 28 euro al posto di 36 euro.

Domenica 16 giugno, invece, con appuntamento in biglietteria alle grotte di Castellana alle ore 18,30 e inizio dell’esperienza alle ore 19, torna anche Speleonight, l’esclusiva visita del complesso carsico pugliese da effettuare al buio.

I visitatori sono guidati dagli esperti del Gruppo Puglia Grotte e sono equipaggiati alla maniera dei primi esploratori per vivere le grotte di Castellana, i colori e le sensazioni al massimo delle emozioni. Speleonight prevede una visita sull’itinerario completo fino alla grotta Bianca: andata al buio, per alcuni tratti anche in solitaria, ritorno con l’illuminazione del percorso turistico.

È possibile effettuare l’esperienza Speleonight al costo di 25 euro a persona. I singoli partecipanti possono prenotare: verrà verificata la possibilità di aggiungere la prenotazione a gruppi già formati. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a museoanelli@gmail.com oppure contattare la segreteria di Grotte di Castellana al numero 0804998221 (dalle ore 9 alle ore 18).

Venerdì 14 giugno sarà, infine, una giornata particolare e del tutto eccezionale per le grotte di Castellana. Al fine di consentire lo svolgimento di attività di promozione del sito carsico e nell’ottica di garantire sempre il miglior servizio possibile all’utenza, l’apertura del sito carsico sarà straordinariamente ed esclusivamente limitata al pomeriggio, con le prime visite guidate possibili a partire dalle ore 13.

Questi gli orari validi esclusivamente per la giornata di venerdì 14 giugno 2019:

Visita completa in lingua italiana: 15.00 – 16.00 – 17.00

Visita parziale in lingua italiana: 13.00 – 14.30 – 15.30 – 18.00

Visita parziale in lingua inglese e tedesca: 13.00 – 14.30 – 18.00

Per qualsiasi altra esigenza scrivere a segreteria@grottedicastellana. it oppure chiamare il numero 0804998221.

La Grotte di Castellana srl e il suo staff restano a disposizione ai contatti telefonici e mail per risolvere eventuali problematiche derivanti dalla chiusura mattutina del sito carsico.

Ulteriori informazioni sul sito www.grottedicastellana.it e sui canali social ufficiali di Grotte di Castellana @castellanacaves.