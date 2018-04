Il gruppo milanese Hip-Bop Quartet in concerto al Palace Cafè di Bari per l’International Jazz Day

In occasione dell’International Jazz Day, giornata che celebra in tutto il mondo il potere e il valore del jazz, anche il Palace Cafè ospita un evento eccezionale con il gruppo milanese Hip-Bop Quartet. Capitale culturale di questa giornata è San Pietroburgo che ha giocato un ruolo importante nella divulgazione e nello sviluppo del jazz in Russia. La location affiliata in quel di Bari è il nostro Palace Cafè.

“L’amore per il jazz anni ’50, la vita di tutti i giorni in una città-metropoli: avanti e indietro tra ora e allora, tra America e Europa. Con l’hard bop newyorkese davanti agli occhi e alle orecchie, Hip Bop Quartet si diverte a nuotare nel mare gigantesco del jazz, assorbendo i suoni nervosi e poetici del sound contemporaneo senza abbandonare quel groove che viene da Oltreoceano. Che sia un quadro, e un quadro denso di colori”

Membri del gruppo

Davide Intini – sassofono tenore

Lorenzo Barcella – chitarra

Francesco Marchetti – contrabbasso

Fabio Danusso – batteria.

Il food sarà come sempre protagonista di prima classe della serata. La formula “only drink” prevede un costo di €15 o, in alternativa, un aperitivo + drink al prezzo di €22.

Per tutte le info e i contatti: info@palacecafe.it – tel 080.5229667 – tel. 080 522.96.28 – 331-2196494.