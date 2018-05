Hit parade 1968 al Museo Civico di Bari

In occasione della mostra fotografica “ AU COEUR DE MAI 68” del fotografo Philippe Gras organizzata dall’ Alliance Française il giorno 27 maggio alle 11,00 si terrà preso il Museo Civico di Bari una visita guidata speciale, a seguire "Hit Parade '68" un viaggio musicale attraverso alcuni grandi successi in cima alle classifiche di quell'anno reinterpretati da un quartetto capitanato da Mike ZONNO Chittarra&Voce, con Sabino FINO Sax, Leo DI GIOIA Fisarmonica, Pierpaolo MARTINO Contrabbasso e la partecipazione straordinaria di Laura ZERBIB.

Musiche di: Morrison – Bacharach – Grange – De Andrè – Redding – G.Douglas – Renard – Battisti – Conte – Simon - McCartney



Museo Civico Bari

Strada Sagges 13, Bari

Ingresso euro 10 (Visita guidata mostra & Concerto)



Per informazioni e prenotazioni 080 5772362