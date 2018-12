'Ho dieci anni e voglio il Divorzio', all'Istituto Fornelli la rappresentazione teatrale sul dramma della Spose Bambine

Giovedì 6 Dicembre, alle 17, nel Teatro dell'Istituto Penale Minorile di Bari “N. Fornelli”, gli allievi del corso avanzato di recitazione della scuola “Oltrepalco - Ricerche Teatrali”, diretta da Rossella Amoruso, porteranno in scena la pièce «Ho dieci anni e voglio il Divorzio». Una rappresentazione di teatro civile che affronta il tema della pratica del "matrimonio infantile”. «Ho 10 anni e voglio il divorzio», con la regia di Rossella Amoruso, racconta il dramma delle “spose bambine” e la storia di Nojoud, una bambina yemenita costretta dal padre a contrarre matrimonio a soli 10 anni. Questa vicenda è raccontata anche nel film «La Sposa Bambina» (2014), basato sulla storia vera raccontata nel libro, scritto a due mani da Nojoud Ali e dalla giornalista Delphine Minoui, dal titolo: “Mi chiamo Nojoud, ho 10 anni e voglio il divorzio”. Il libro è un best seller, tradotto in 16 lingue e venduto in 35 paesi. Nojoud cerca di ribellarsi alle usanze disumane e tribali del suo paese, mettendo in discussione lo sharaf (onore) paterno. La volontà e l’urgenza di riaffermare i propri diritti fondamentali porteranno la piccola Nojoud a ricorrere alla Giustizia per ottenere il divorzio e il riscatto da un’infanzia violata. In scena, i talentuosi allievi di "Oltrepalco", di età compresa tra i 16 e i 27 anni: sono Alessandra Colangiuli, Alessia Martinelli, Alessio Conti, Anna Gonnella, Antonio Migliardi, Claudio Campanile, Davide Sasanelli, Federica De Nicolò, Giulio Chiarantoni, Raffaella Colosimo, Serena Dell’Anna, Umberto Adamo