Homo f.o.m.o. – fear of missing out - talk e finissage

In occasione del finissage della mostra Homo F.O.M.O. di Mariantonietta Bagliato, a cura di Nicola Zito, MICROBA presenta un talk con l’artista, il curatore, Christian Caliandro, storico dell’arte contemporanea, ed Eliana Dabbicco, dott.ssa in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, sulle nuove forme di interazione sociale e il lavoro presentato dalla Bagliato.



Christian Caliandro (1979) è storico e critico d’arte contemporanea, studioso di storia culturale ed esperto di politiche culturali. E' docente presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia. Nel 2006 ha vinto la I edizione del Premio MAXXI-Darc per la critica d’arte. Tra i suoi libri: La trasformazione delle immagini. L'inizio del postmoderno tra arte, cinema e teoria, 1977-'83 (Mondadori Electa 2008), Italia Reloaded. Ripartire con la cultura (Il Mulino 2011, con Pier Luigi Sacco), Italia Revolution. Rinascere con la cultura (Bompiani 2013), Italia Evolution. Crescere con la cultura (Meltemi 2018) e il catalogo Tracce di identità nell'arte italiana. Opere dal patrimonio del Gruppo Unipol (Silvana Editoriale 2018), Dal 2004 al 2011 ha diretto le rubriche inteoria e essai su “Exibart”; dal 2011 cura le rubriche inpratica e cinema su “Artribune”. Collabora regolarmente con “minimaetmoralia” e “che-Fare”. Ha curato numerose mostre personali e collettive in spazi pubblici e privati, in Italia e all’estero, tra cui: Sironi-Burri: un dialogo italiano (1940-1958), CUBO-Centro Unipol Bologna (2015); Cristiano De Gaetano: Speed of Life, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare (2017); Now Here Is Nowhere. Six Artists from the American Academy in Rome, Istituto Italiano di Cultura, New York (2017), Matera Alberga (con Francesco Cascino) per Matera2019, La quarta notte di quiete: SCARTI, ArtVerona, Verona (2019) e le quattro edizioni del progetto Opera Viva Barriera di Milano, Flashback, Torino (2016-2019).



Eliana Dabbicco, Presidente della Scuola della Felicità, Dott.ssa in Psicologia Clinica e della Riabilitazione, Formatrice e Educatrice, Esperta nell’Educazione Continua e nella Formazione degli Adulti, nella gestione delle Risorse Umane, in Comunicazione Efficace e Programmazione Neuro Linguistica BioEtica; Operatore Mindfulness certificata da IPHM - International Pratictioner Holistic Medicine. Lavora da più di dieci anni nell’ambito della Formazione d’aula e aziendale e nelle scuole con progetti di Orientamento e Sviluppo dei Talenti. Svolge percorsi di Coaching Individuali e di gruppo e interventi mirati di Business Coaching per le Aziende.