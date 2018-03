“Hotel Lausanne” in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle

Continua Next - laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo” – edizione 2016/2017 realizzato da Regione Lombardia e AGIS lombarda in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che porta in Puglia una selezione di spettacoli della nuova scena lombarda.



Dal 9 all'11 marzo tre tappe in Puglia per “Hotel Lausanne” della compagnia Coperte Strette Teatro.

9 marzo - Teatro Comunale Lucio Dalla a Manfredonia

10 marzo - Teatro Comunale Rossini a Gioia del Colle

11 marzo - Teatro Comunale a Massafra



All’interno di Hotel Lausanne si esibiscono Maria Lina e Uguale, sosia di Marilyn Monroe e Adolf Hitler, due personaggi in crisi di identità e alla ricerca di un proprio posto nel mondo. Siamo all’ultima esibizione all’interno dell’Hotel; è un’esibizione sostenuta con leggerezza ma dove assistiamo al disfacimento e al crollo del meccanismo che finora li ha sorretti – tra suoni che non partono quando dovrebbero, incidenti di percorso, dimenticanze – in un gioco al massacro dove l’unica vera soluzione, la soluzione finale, sembra essere quella di barricarsi all’interno dell’Hotel, di chiudere lì, con l’ultima esibizione, forse con la vita, andando a rendere definitiva l’identificazione dei sosia con i due idoli.

Per informazioni e biglietti: http://bit.ly/2t626WM