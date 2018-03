HUG Fest, nell'Officina degli Esordi, gli intriganti appuntamenti live del venerdì sera, in una dimensione calda e accogliente

HUG Fest, sito nella venue dell’Officina degli esordi di Bari è un nuovo festival ideato e prodotto dalla collaborazione tra Playbrown Group e Bass Culture.

Con l’attenzione posta sulla scena musicale attuale, l’HUG fest sviluppa l’idea dell’abbraccio che avviene tra artista e spettatore creando dei live unici in una location allestita in modo altrettanto unico e suggestivo.

6 appuntamenti di venerdì da Marzo a Giugno caratterizzati dai live di artisti, provenienti da tutt’Italia, che avranno modo di far ascoltare al pubblico le loro ultime produzioni discografiche.

INGRESSO LIBERO a tutti gli eventi.

Ven. 23 Marzo - YOMBE

Duo dalle sonorità minimal pop caratterizzate da forti venature elettroniche.

Ven. 6 Aprile - AINE'

Voce soul/R'n'B con produzione hip hop/neo-soul di stampo americano

Ven. 20 Aprile - LNDFK

cantante, songwriter con influenze jazz hip hop e neo-soul contaminate da elettronica

Ven. 4 Maggio - CAROLINA E FILIPPO BUBBICO

Duo di fratelli che sperimentano nuove sonorità spaziando da potenti funk groove a beat onirici

Ven. 18 Maggio - TECHNOIR

Duo dal sound soul psichedelico e nu-jazz

Ven. 8 Giugno - GIULIANO VOZELLA

Songwriter dal sound folk-rock di matrice americana con contaminazioni soul/blues