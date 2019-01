Al Kismet la compagnia 'La ballata dei Lenna' in scena con lo spettacolo “Human Animal”

Con un taglio sociale dedicato ad alcuni dei temi più attuali della nostra contemporaneità, ha il via dal 17 al 20 gennaio al Teatro Kismet di Bari un ricco Focus Puglia tutto dedicato alla produzione di autori del nostro territorio, inserito nella stagione “Farsi Mondo” al Kismet, a cura di Teresa Ludovico.

Una sezione nell’ambito della programmazione di Teatri di Bari che ha come obiettivo di essere casa per il teatro pugliese: spazio di espressione, ma anche di confronto per i teatranti e gli artisti tutti la Puglia.

Cosa significa restare umani nonostante la complessità del vivere quotidiano? Il 18 gennaio la compagnia La ballata dei Lenna prova a rispondere a questo quesito con lo spettacolo “Human Animal”. Ispirato dalla lettura de “Il re pallido”, ultimo romanzo pubblicato postumo dell’americano David Foster Wallace, “Human Animal” è dedicato all’eroica quotidianità di un gruppo di funzionari dell’Agenzia delle Entrate di una cittadina di provincia negli USA, con l’intento di indagare la noia, e la capacità/incapacità dell’essere umano di saper sopravvivere alla burocrazia. Partendo da qui, La Ballata dei Lenna attraverso un percorso di immedesimazione con l’autore, ha condotto nell’arco di alcuni mesi, una ricerca all’interno di diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate del nostro Paese, con l’intento di indagare un mondo che nell’immaginario comune di eroico ha ben poco. La Ballata dei Lenna crea uno spettacolo dove si mescolano realtà e finzione, fiction e non fiction, teatro e real cinema, ripercorrendo alcune delle tematiche chiave della produzione letteraria di DFW. (https://www.youtube.com/watch?v=aAQfu3ZvnhA )

BIGLIETTO - unico 8 euro

ABBONAMENTO - 4 spettacoli 20 euro

biglietti e abbonamento acquistabili su www.vivaticket.it

