'I colori dell’anima – Vincent van Gogh' in scena a Palazzo Pesce

Venerdì 24 luglio 2020 alle ore 20.45 (I spettacolo), 22.30 (II spettacolo) a Palazzo Pesce va in scena “I Colori dell’Anima. Vincent Van Gogh”, spettacolo teatrale scritto, interpretato e diretto da Lino De Venuto.



Un evento in Puglia liberamente tratto da Lettere a Theo, lo scambio epistolare fra il pittore e suo fratello Theo, una testimonianza dal forte impatto emozionale che intreccia arte e vita, genio e follia. Un suggestivo viaggio interiore nell’uomo-pittore Van Gogh, per restituire al pubblico, al di là di leggende e mistificazioni e senza compiacimenti, tutti i colori della sua anima, la sua disarmante nudità, quel profumo di autenticità e di verità umana che preesiste al pittore ed è la base prima della sua grandezza artistica.



Prodotto da “Il Teatrino della Colonna” e con gli elementi scenici di Gianfranco Groccia, “I Colori dell’Anima. Vincent Van Gogh” affida i pensieri, le inquietudini, le malinconie del pittore olandese a Lino De Venuto, attore, regista, drammaturgo, conduttore di laboratori teatrali, sul palcoscenico dal 1976, protagonista in innumerevoli rappresentazioni teatrali di Pirandello, Ovidio, Shakespeare e tanti altri, un interesse particolare per gli epistolari di poeti, scrittori, artisti, intellettuali e filosofi che lo ha portato a realizzare scritture drammaturgiche e spettacoli – fra gli altri, su Antonio Gramsci, Oscar Wilde e Friedrich Nietzsche –, un eclettismo che gli consente di calcare le scene in concerti-spettacoli, come il tributo a Fabrizio De Andrè del pianista jazz Danilo Rea, e un’agenda 2020 che prevede lo spettacolo “Artemisia Gentileschi”, “Sì Viaggiare”, concerto-spettacolo in omaggio a Lucio Battisti, “L’Avaro” di Moliere e uno spettacolo su Tiziano Terzani.



Una serata fatta di colori, pennellate, passione, per assistere alla rappresentazione che nel 2008 ha ricevuto dall’Amministrazione Provinciale di Bari il riconoscimento di “spettacolo di grande sensibilità artistica che contribuisce ad elevare gli animi e le coscienze”.



