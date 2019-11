I concerti del lunedì nell'Auditorium La Vallisa

La XXI Stagione si inaugura nel segno della musica dell’Ottocento: la prima parte del programma è dedicata a Giuseppe Martucci con il suo Trio in do magg. op.59 e la seconda al musicista francese Edouard Lalo con il Trio in la min. op.26 n.3. Il Trio op.59 rappresenta un momento importante nell’affermazione della voce compositiva di Giuseppe Martucci. E’ infatti un lavoro in cui l’esplicito riferimento all’orizzonte estetico e stilistico della musica da camera tedesca si risolve in una cifra personale, evidente soprattutto nella pronunciata espressione lirica, nella sensualità mediterranea del disegno melodico e nel trattamento raffinato, talvolta francesizzante, dell’armonia. L’esito è una sintesi originale e affascinante, di autentica dimensione europea. Il Trio op.26 di Edouard Lalo è uno dei primi lavori cameristici francesi a mostrare tratti di profonda originalità. Composto nel 1879 il Trio op.26 è un’opera trascinante per la ricchezza dei temi, per il virtuosismo della scrittura strumentale e per il ritmo a tratti incalzante che ricorda la Sinfonia spagnola. A dar vita a queste due splendide opere tre giovani strumentisti, vincitori di importanti concorsi internazionali e già lanciati verso una brillante carriera, il violinista Christian Sebastianutto, la violoncellista Erica Piccotti e la pianista Viviana Velardi. Il concerto si replica martedì 12 novembre a Fasano, Teatro Sociale, ore 20.30 e, a seguire, a Parigi, Strasburgo e Lione .

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXI Stagione di musica da camera 2019-2020

I CONCERTI DEL LUNEDI'



G.MARTUCCI Trio in do magg. op.59

E.LALO Trio in la min. op.26 n.3

Christian Sebastianutto violino

Erica Piccotti violoncello

Viviana Velardi pianoforte





Info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com