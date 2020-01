I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXI Stagione di musica da camera 2019-2020 I CONCERTI DEL LUNEDI'



A.DVORAK Quintetto in la magg. op.5

D.SOSTAKOVIC Quintetto in sol min. op.57



Marta Kowalczyk violino

Ivos Margoni violino

Daniel Palmizio viola

Arianna Di Martino violoncello

Cecilia Facchini pianoforte





La XXI Stagione dell’Accademia dei Cameristi riprende l’attività musicale con due quintetti: la prima parte del programma è dedicata ad Antonin Dvorak con il primo Quintetto in la magg. op.5 (1872) e la seconda è riservata al compositore russo Dmitri Sostakovic con il Quintetto in sol min. op.57 (1940).Il Quintetto op.5, composto nel 1872, venne sottoposto anni più tardi ad una revisione che costò al maestro céco molti mesi di lavoro. In un’adesione sentimentale allo stile schubertiano Dvorak adotta però soluzioni molto personali, quali la vivacità ritmica tipica del folclore boemo e soprattutto la sua riconoscibile e innata eleganza melodica. Il Quintetto in sol min. op.57 di Dmitri Sostakovic, molto famoso ed eseguito in tutto il mondo, segue la prima esperienza creativa quartettistica di Sostakovic (intorno al 1938).L’organico del quartetto d’archi arricchito dalla presenza del pianoforte darà luogo ad un unicum: è un Quintetto grandioso, pieno di pathos, d’intensa tecnica contrappuntistica e slancio ritmico, forte anche della conoscenza di Sostakovic con una giovane emergente formazione del tempo, il Quartetto Beethoven. A dar vita a queste due splendide opere del repertorio cameristico cinque giovani strumentisti, vincitori di importanti concorsi internazionali e già lanciati verso brillanti carriere, la violinista Marta Kowalczyk , il violinista Ivos Margoni, il violista Daniel Palmizio, la violoncellista Arianna Di Martino e la pianista Cecilia Facchini . Il concerto si replica martedì 14 gennaio a Fasano, Teatro Sociale, ore 20.30 per la X Stagione di concerti.