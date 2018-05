I concerti del lunedì

“Atelier Parigi” potrebbe essere il titolo di questo raffinato programma di composizioni strumentali francesi e italiane composte a cavallo di due secoli: ‘800 e ‘900. La Sonata di Ravel, eseguita per la prima volta alla Salle Pleyel nel 1922, ermetica ed enigmatica, come scrive il compositore, “rinuncia al fascino dell’armonia in favore della melodia”. I due strumenti mantengono la stessa importanza e sono in dialogo incessante tra loro attraverso un contrappunto fitto ed essenziale. Il tema popolare finlandese, leitmotiv delle deliziose variazioni che compongono Kultaselle di Busoni è trattato dal compositore come pura materia sonora da piegare alla propria libertà d’ispirazione. Chiude il programma il giovanile Trio in sol di Debussy, di taglio tradizionale e d’ispirazione romantica. Lo contraddistinguono vitalità dialogica, eleganza e lievità sorrette, comunque, da una ricerca espressiva e da uno slancio di chiara ascendenza romantica.

Protagonisti della serata la violinista Cecilia Ziano, il violoncellista Francesco Dillon e la pianista Gloria Campaner, strumentisti giovani, ma con all’attivo un’ invidiabile carriera concertistica.

MAURICE RAVEL Sonata per violino e violoncello

Allegro – très vif – lent – vif avec entrain

FERRUCCIO BUSONI

Kultaselle, variazioni su un canto popolare finnico per violoncello e pianoforte





CLAUDE DEBUSSY Trio in sol maggiore

andantino con moto allegro – scherzo – andante espressivo -

finale, appassionato





Cecilia Ziano violino

Francesco Dillon violoncello

Gloria Campaner pianoforte