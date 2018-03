I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI'

LUNEDI’ 19 MARZO 2018 ore 20.30 Auditorium Vallisa, Piazza Ferrarese 4 Bari



F.ANTONIONI In moto sillabico

J.TURINA Quartetto in la min. op. 67

E.DOHNÁNYI Quartetto in fa diesis min.



Edoardo Zosi violino

Benedetta Bucci viola

Roberto Mansueto violoncello

Viviana Velardi pianoforte



Dedicato alla formazione di quartetto con pianoforte, il programma offre all’ascolto tre opere appartenenti a secoli e a contesti culturali differenti. Si inizia con il Quartetto In moto sillabico del compositore italiano Francesco Antonioni la cui musica, più volte presentata alla Biennale di Venezia (2001, 2010, 2016), è eseguita nelle maggiori sale da concerto, festival e teatri europei Il Quartetto, in un solo movimento, è stato composto su commissione della Scuola di Musica di Fiesole nel 2004 ed è basato sui ritmi complessi del post-minimalismo uniti ad una cantabilità di matrice mediterranea. Segue il Quartetto in la min. op.67 di Joaquin Turina pagina brillante di sapore iberico e di acceso lirismo. Conclude il programma il Quartetto in fa diesis min. di Erno Dohnanyi, opera giovanile sostanzialmente ancorata alla grande tradizione tedesca dell’Ottocento.

L’esecuzione è affidata, come sempre, a giovani interpreti di talento: il violinista Edoardo Zosi, protagonista di una brillante carriera internazionale, la violista Benedetta Bucci, già apprezzata camerista, nonostante la giovanissima età, Roberto Mansueto, violoncellista dell’Orchestra di Santa Cecilia e Viviana Velardi, pianista di consolidata esperienza cameristica. Il concerto si replica martedì 20 marzo (ore 20,30) nel Teatro Sociale di Fasano (Brindisi) per l’VIII Stagione di Concerti di musica da camera.



Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00 info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com