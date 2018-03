I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI'

LUNEDI’ 5 MARZO 2018 ore 20.30 Auditorium Vallisa, Piazza Ferrarese 4 Bari



G.MARTUCCI Quintetto in do magg. op. 45

E.KORNGOLD Quintetto in mi magg. op. 15



Francesca Bonaita violino

Masha Diatchenko violino

Alfredo Zamarra viola

Izak Hudnik violoncello

Emanuele Torquati pianoforte



Il quinto appuntamento è dedicato alla formazione di quintetto con pianoforte: due le opere scelte, il Quintetto in do magg. del compositore italiano Giuseppe Martucci e il Quintetto in mi magg. op.15 del maestro ceco Erich Korngold .L’elegante partitura di Martucci vide la luce nel 1878, anno in cui il giovane musicista napoletano partecipa con il suo lavoro appena terminato al concorso indetto dalla Società del Quartetto di Milano, vincendo il primo premio. L’opera, di fervida ispirazione romantica, è caratterizzata da atmosfere sognanti e delicate ma al contempo mette in rilievo le capacità di scrittura e il talento melodico naturale. Di sicuro fascino sonoro anche l’altro brano in programma: la precoce attitudine alla musica di Erich Korngold fu tale da suscitare l’ammirazione spontanea di artisti come R.Strauss e G.Mahler. Korngold si rivela pienamente in questa splendida opera della maturità, il Quintetto op.15 (1921): la prorompente liricità e la pienezza della scrittura polifonica lasciano il segno. L’esecuzione è affidata, come sempre, a interpreti d’ indiscusso valore che all’entusiasmo della concertazione sommano personalità strumentali singole di eccellenza. Il concerto si replica martedì 6 marzo (ore 20,30) nel Teatro Sociale di Fasano (Brindisi) per l’VIII Stagione di Concerti di musica da camera.



Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00 info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com