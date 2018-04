I concerti del lunedì

Dedicato alla formazione di trio con clarinetto, violoncello e pianoforte, il programma propone due opere di ambito austro-tedesco e un’opera italiana degli anni ’70 del secolo scorso. S’inizia con il Trio op.11 di Ludwig van Beethoven: il giovane musicista tedesco, da poco arrivato a Vienna, lo compone ispirandosi al modello mozartiano e, volgendo la sua attenzione al colore estroverso del clarinetto, costruisce un brano piacevole, dalla scrittura brillante e concertante. Nino Rota crea il suo Trio nel 1973. Musicista completo, dalla natura melodica spontanea, sorprende per la profonda conoscenza degli strumenti. La vivace atmosfera del Trio, nel quale il dolce lirismo, le invenzioni ritmiche e il linguaggio moderno si alternano con assoluta maestria confermano gli esiti di un’opera preziosa. Il compositore austriaco Alexander Zemlinsky vissuto nella Vienna di fine Ottocento, si ispirò a Brahms quando compose nel 1896 il Trio in re min. op. 3. L’omaggio al grande tedesco è rivelato dalla scelta dell’organico, dalla piena espansività lirica e dalla costruzione formale in continuità con la tradizione romantica. L’esecuzione è affidata a tre giovanissimi musicisti di eccellenza: la clarinettista Marta Nizzardo, il violoncellista Ilario Fantone e il pianista Umberto Jacopo Laureti, già vincitori di importanti concorsi strumentali.

Il concerto si replica martedì 10 aprile (ore 20,30) nel Teatro Sociale di Fasano (Brindisi) per l’VIII Stagione di Concerti di musica da camera.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI'

LUNEDI 9 APRILE 2018 ore 20.30 Auditorium Vallisa, Piazza ferrarese 4 Bari



L. van BEETHOVEN Trio in si bem. magg. op.11

N.ROTA Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte

A.ZEMLINSKY Trio in re min. op.3



Marta Nizzardo clarinetto

Ilario Fantone violoncello

Umberto Jacopo Laureti pianoforte

Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00 info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com