I concerti del lunedì

Due opere di grande valore storico per la musica da camera sono proposte dall’Accademia dei Cameristi nel terzo appuntamento serale della XIX Stagione di Concerti: il programma prevede nella prima parte il Quartetto per archi e pianoforte in mi bem. magg. K 493 ( 1786) di Wolfgang A. Mozart e nella seconda il Quartetto per archi e pianoforte in do min. op.15 ( 1876) di Gabriel Fauré .Il Quartetto K 493 è il secondo dei due Quartetti composti da Mozart per organico di archi e pianoforte: a ridosso della creazione di “Le nozze di Figaro” questo secondo Quartetto è piu lirico e meno drammatico del primo. Si tratta di un lavoro particolarmente sereno e luminoso non scevro di tratti formali concertanti. Anche Gabriel Fauré dedicò alla formazione di quartetto con pianoforte due opere quasi gemelle: l’opera 15 e l’opera 45 sono abbastanza vicine temporalmente, ambedue in tonalità minore. Il Quartetto op.15 si caratterizza per un’espressività elegiaca, intima e non mancano elementi sinfonici come si addice a tale formazione. A dar vita a queste due splendide opere del repertorio cameristico un formidabile quartetto di giovani eccellenti strumentisti: la violinista polacca Marta Kowalczyk è spalla dell’Orchestra Sinfonica di Basilea ed ha al suo attivo prestigiose collaborazioni, il violista Daniel Palmizio è professore ospite di Viola al Conservatorio di Amsterdam, il violoncellista pugliese Roberto Mansueto suona nell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e la pianista Francesca Leonardi ha inciso per la Deutsche Grammophon. Il quartetto si esibirà in anteprima lunedì 5 febbraio (ore 20,30) nel Teatro Sociale di Fasano (Brindisi) per l’VIII Stagione di Concerti di musica da camera.



Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00 info 3477712034 www.accademiadeicameristi.com

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XIX Stagione di musica da camera 2017-2018

I CONCERTI DEL LUNEDI'

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2018 ore 20.30

Auditorium Vallisa, Piazza ferrarese 4 Bari



W.MOZART Quartetto in mi bem. magg. K 493

G.FAURE’ Quartetto in do min. op.15



Marta Kowalczyk violino

Daniel Palmizio viola

Roberto Mansueto violoncello

Francesca Leonardi pianoforte