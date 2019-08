I Flamenco Nuestro ospiti a Putignano

Il gruppo si ispira ad un sound decisamente flamenco contaminato da forti connotazioni stilistiche estranee al patrimonio musicale gitano-andaluso, quali il blues e rock.

Sulla ricerca ritmica e melodica ruota l'energia compositiva dei brani originali, nei quali Il clima musicale acustico popolare abbraccia sonorità elettriche e cangianti favorendo la possibilità di fruire nuove sensazioni.



Il gruppo “FLAMENCO NUESTRO” si forma sotto la guida del chitarrista Davide Cervellino ed e’ costituito da musicisti che provengono dal conservatorio e da esperienze di musica etnica , flauto Picciani Domenico) jazz-rock (percussioni e batteria Picciani Fausto) , (basso elettrico Antonio Lancellotti, chitarra elettrica Saverio Orlando (danza flamenco Provenzale Barbara) con l’intento di creare un contesto musicale ove lo scambio tra melodia e ritmo dà origine alla nascita ed allo sviluppo di una particolare attitudine artistica che ha il seme nel “duende”, incantesimo misterioso ed ineffabile, espressività indefinibile e magica, che va risvegliato, nutrito e cresciuto.

Tale esigenza costituisce la vera motivazione per la quale prende vita la spinta emotiva dei componenti di calarsi nella pluridimensionalità del flamenco affinché si realizzi una forma comunicativa che interagisca con la profondità dell'anima.

Il gruppo prende progressivamente forma e consistenza nel tentativo di vivere il duende anche sul piano fisico ed emozionale, in quanto esso è desiderio del desiderio, autentica energia che arriva da sotto i piedi, che accade in modo sempre diverso e tale da non passare inosservata o innavvertita.



Chitarra Flamenca : Davide Cervellino

Chitarra elettrica : Saverio Orlando

Flauto : Domenico Picciani

Batteria e Percussioni : Fausto Picciani

Basso elettrico : Antonio Lancellotti

Danza : Barbara Provenzale



L'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.

Con il sostegno di: AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano

Admoveo è supportato da: FAI/Delegazione di Bari, Technè (Alberobello), Imago-i Danzattori (Alberobello), La Comunità Fratello Sole (S. Severa/Gioia del Colle), U.P.T.E. (Putignano)



Circuito di Teatro, Danza, Musica e Cultura ADMOVEO

FLAMENCO IN MUSICA, DANZA E ROCK

Mercoledì 21 Agosto 2019, ore 21:00

Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)

Apertura biblioteca ore 20.30 - Inizio ore 21.00



Posti limitati, consigliata la prenotazione:

333/1776789

admoveo@formediterre.it

Gallery