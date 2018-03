Valentina Lodovini e Ivano Marescotti in "I have a dream" al Teatro Traetta di Bitonto

Quante volte le parole hanno contribuito a segnare un’epoca, svelando ideali e aspettative di intere generazioni? E quante volte i grandi oratori hanno saputo accendere passioni civili individuando i traguardi sociali da conquistare trascinando milioni di persone?Le parole, alla pari degli eventi, hanno inciso sulla storia; anzi, diventando esse stesse eventi, hanno contribuito a fare la storia.“I HAVE A DREAM - Le parole che hanno cambiato la storia” è dedicato ad alcuni dei più significativi discorsi pronunciati da individui che in epoche diverse - hanno contribuito al corso dell’umanità.Da Demostene a Martin Luther King, passando per Pericle, Robespierre, Lady Astor, Ghandi, Kennedy, Churchill, Fidel Castro, Mandela e molti altri fino ad Umberto Eco.Parole che, grazie alla straordinaria attualità delle tematiche affrontate consentono di rivivere eventi che appartengono alla memoria storica della collettività.

Sabadi

Valentina Lodovini, Ivano Marescotti

di Gabriele Guidi, Ennio Speranza; con il contributo di Gigi Proietti, Catherine Spaak, Rosario e Beppe Fiorello, Arnoldo Foà

regia GABRIELE GUIDI