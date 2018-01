I racconti del prof raccolgono una trentina di brevi storie che si ricollegano, in vario modo, alla vita di un insegnante, laureato in Fisica...suo malgrado.



Questo libro, opera prima, nasce dal desiderio di testimoniare alcune felici esperienze di insegnamento/apprendimento vissute fra i banchi di scuola. Ma non c'è solo questo...

''Non dimenticate mai il significato fisico delle cose''. E' il mantra che risuona spesso nelle classi del prof.

Venerdì 19 gennaio alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



I RACCONTI DEL PROF di Antonio Ferrandini

Florestano Edizioni



Sarà presente Antonio Ferrandini



Dialoga con l'autore la prof.Patrizia Ripa



Quintiliano La Libreria

Via Arcidiacono Giovanni,9

70124 Bari

tel.0805042665

FB @quintilianolalibreria

