''Il Tempo di Natale come tempo ritrovato, quello dedicato, quello dell’abbraccio, della fretta sostituita dalla riflessione e dalla dolcezza. Ne abbiamo bisogno? Credo proprio di sì, ed ecco 15 meravigliosi racconti scritti dalla penna sapiente di Concetta Antonelli da leggere tutti d’un fiato. Il prezioso volume è arricchito dai disegni originali di Francesca Ribatti.''

(Florestano Edizioni)



Sabato 9 Novembre alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



I RACCONTI DI NATALE di Concetta Antonelli

Florestano Edizioni



Concetta ANTONELLI

con Antonio LORUSSO - giornalista di Telenorba





CONCETTA ANTONELLI

Concetta Antonelli, nata a Monopoli (Ba), vissuta un po' in tutta Italia, ha compiuto studi classici e si è laureata in scienze politiche presso la Sapienza di Roma con una tesi sul movimento Pan africano, vive attualmente a Bari.

Scrive da molti anni poesie, fiabe, racconti, aforismi, ha numerose pubblicazioni antologiche e personali al suo attivo, ultime: il ciclo di fiabe “Ciottolina” per Les Flaneurs, la raccolta di poesie “Panni al sole” per Florestano.