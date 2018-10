I ragazzi della scuola media 'Manzoni Lucarelli' suonano per #IoLeggoPerchè: "Dona un libro alla nostra scuola"

"Rime e musica" in libreria con i ragazzi della scuola media 'Manzoni Lucarelli' di Ceglie. Gli studenti iscritti al corso musicale dell'istituto saranno ospiti, questo pomeriggio alle ore 18.30, presso la libreria 'Svoltastorie', in via A. Volta, 37/39 a Bari. L'iniziativa è organizzata nell'ambito della manifestazione nazionale di promozione della lettura #IoLeggoPerchè, che coinvolge annualmente editori, istituzioni, scuole, media e cittadini.

L'evento di questa sera mira anche a promuovere la donazione di libri a favore delle scuole. Dal 20 al 28 ottobre, infatti, tutti coloro che vorranno donare un libro a una scuola potranno farlo, scegliendo un titolo che ritengono immancabile in una biblioteca scolastica.