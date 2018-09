I rhomanife in concerto al San Patrick ristopub - irish Jazz

Per i Rhomanife, continuano anche questa settimana, gli appuntamenti con la musica dal vivo per diffondere il messaggio d'amore ... Venerdi 28 settembre dalle ore 21,00, Rhomanife in azione con la band live presso il San Patrick ristopub -irish Jazz (Via Enrico Cialdini, 76121 Barletta). ingresso libero.

Suoneranno per voi con amore: Rhomanife Gianni voce e chitarra, Rhomanife Pino basso, Antonella La Casella voce coro, Filomena De Leo voce coro, NIco Boccuzzi chitarra, Francesco Bartoli batteria, Cosimo Lagioia tastiere.



infotel: 3389912968

https://www.facebook.com/RHOMANIFE/



playlist video Rhomanife: https://www.youtube.com/watch?v=M9OlcCitc5Y&list=PL-Mw9jerqZJEa-2yeDU5xCrbwMfkfcO_d&index=10