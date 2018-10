I sapori della corte a masseria Spina, capitolo I - American Bbq

Nasce la rassegna “I Sapori della Corte”, un viaggio che ci condurrà alla scoperta di gusti e tradizioni che uniscono le tavole di tutto il mondo.



Il 28 Ottobre 2018 al via questo nuovo progetto con il Capitolo I dedicato agli amanti dell’American BBQ!!

Inizio previsto per le ore 12:30



Il programma prevede la degustazione di alcuni piatti della tradizione americana presentati da Francesco Ruospo di American Home BBQ

In abbinamento alcune delle migliori birre dell’inimitabile birrificio BIRRANOVA di Triggianello, gradito ospite Donato Di Palma che racconterà la storia dei prodotti e le loro peculiarità.

A grande richiesta torna il duo blues Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo, vincitori italiani per European Blues Challenge, il sound americano con radici pugliesi.

Percorso degustazione di Whiskey americani presentato da Francesco Iaia della birreria Terrearse di Monopoli

Durante la giornata sarà possibile prendere parte al tour guidato del Parco Rurale con un percorso storico dal IX al XVIII secolo





Prenotazione 334 9127349

- posti limitati -

Ticket €25 - degustazione 2 cibi + 2 birre

Ridotto €12 - menu baby + bevanda analcolica (da 6 a 12 anni)



- EXTRA -

€5 tour guidato del Parco Rurale (gratuito sino a 12 anni)

€5 percorso degustazione di 2 whisky americani





- INFO -

Tavoli d’appoggio disponibili su prenotazione

- numero limitato -



Possibilità menù vegetariani -su richiesta-



Ampio parcheggio gratuito

Sale interne climatizzate

-disponibili in caso di pioggia-