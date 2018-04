Sabato 28 Aprile Serata in Musica per l’EurOrchestra in San Carlo Borromeo dal titolo “Concerto di solisti"



L’EurOrchestra continua a promuovere i giovani musicisti che meritino di essere incoraggiati e sostenuti nell’intraprendere la difficile carriera del concertismo.

Sabato 28 Aprile , per i Concerti dell’EurOrchestra in San Carlo Borromeo, con la Direzione Artistica di Francesco Lentini e Angela Montemurro, alle ore 20, a ingresso libero, si terrà il concerto dal titolo “Solisti e Orchestra”. Nella prima parte del concerto si esibiranno come solisti con l’EurOrchestra la pianista Annamaria Fortunato e il duo violinistico formato da Giuseppe Antonio Palmiotti e Giuseppe Tucci. I giovani virtuosi eseguiranno i concerti BWV 1056 e BWV1043 di Bach.

Nella seconda parte del programma tre altri giovani solisti, la chitarrista Chiara Corriero, e il duo violinistico formato da Miriam Campobasso e Umberto Vito Bozza, eseguiranno i concerti di Vivaldi RV93 e Rv 522 , per chitarra e orchestra e per duo violinistico e orchestra.

Dirige l’Orchestra il Maestro Francesco Lentini.





Per informazioni 3284475514 3406474749 0805744559

Segreteria@eurorchestra.it

https://m.facebook.com/groups/45444837611

www.eurorchestra.it

Gallery