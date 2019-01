I Vaskomodi - tributo a Vasco al Panacea

I Vaskomodi Vasco Rossi Tribute Band tornano a grande richiesta tra le bellissime mura di un locale strepitoso...

Ci vediamo venerdì 18 gennaio al Panacea ristròt di Modugno... tra cucina fantastica e i più grandi successi di Vasco Rossi eseguiti LIVE!

Cena spettacolo con consumazione obbligatoria minima di € 15 a persona, scegliendo dal menù alla carta. Costo coperto per serata live € 2. SOLO 70 POSTI DISPONIBILI, PRENOTA SUBITO!

Info e prenotazioni 0808806355



Panacea ristròt il ristorante in cui la cucina ed i prodotti tipici pugliesi sono esaltati nel loro sapore e presentati in modo curato ed innovativo, abbinati ad una ricca selezione di vini ed alcune birre artigianali. Niente di fusion o di gourmet: solo buon mangiare e buon bere in un suggestivo frantoio dell'ottocento. La tua Panacea!