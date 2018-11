La mostra "Identità nel Tempo" di Albert Metasani nel Castello Carlo V di Monopoli

Ripensare e ricollocare la propria coscienza nella fluidità del tempo contemporaneo. È la ricerca artistica di Albert Metasani, pittore italo-albanese in mostra a dicembre a Monopoli, con la sua personale dal titolo “Identità nel Tempo”. Promossa e organizzata dalla Fondazione Nikolaos, con il patrocinio del Comune di Monopoli, l’esposizione sarà ospitata dall’1 al 16 dicembre nel suggestivo Castello Carlo V e propone quindici tra le migliori opere dell’artista trapiantato in Puglia.

“Identità nel tempo” è un viaggio di introspezione, in cui soggetti umani e animali si muovono alla ricerca della propria essenza dentro e oltre i confini dell’attuale società. Nelle sue opere, Albert Metasani rappresenta il movimento dei corpi nello spazio e, contemporaneamente, la loro osservazione all’interno del flusso temporale, in cui ci si incontra per rimanere liberi. I soggetti dominano i propri corpi viventi e non sono limitati dalla superficie, muovendosi in uno spazio in cui una testa non è un corpo, ma entrambe producono energia e passione.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 1 dicembre alle ore 18 nel Castello Carlo V di Monopoli alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Monopoli, Rosanna Perricci, della Direttrice del Castello, Olga Salerno, del Vicepresidente della Fondazione Nikolaos, Roberto Di Marcantonio, dellaConsigliera della Fondazione Nikolaos e docente di storia dell’arte, Maria De Mola e dell’artista e autore della mostra, Albert Metasani.

Artista poliedrico e versatile, Albert Metasani, classe 1966, vive a Fasano, dal 1996. Diplomatosi al liceo artistico Mujo Ulkqinaku di Durazzo nel 1987 in scultura e pittura, ha proseguito la sua formazione in Italia, presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. Nel capoluogo pugliese intraprende la sua carriera artistica come pittore, distinguendosi per il suo personalissimo stile figurativo. Ancora oggi, la sua arte spazia dalla pittura alla scultura.

Orari di apertura al pubblico:

Dal martedì alla domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 20

Lunedì: chiusura settimanale.

Ingresso libero.