Il 1° maggio a Bariblu il grande show “Blu Factor”, il concorso di successo per scoprire talenti con Solfrizzi, Stornaiolo, Los Locos e Manetti

Torna al Centro Commerciale Bariblu, il BLU FACTOR, la nuova edizione del divertente “talent” di successo dedicato quest’anno ai talenti emergenti di musica, ballo, comicità e del web. L'idea, nata nel 2014 dalla volontà del centro commerciale di scoprire nuovi talenti e offrire la possibilità di mettersi in gioco, si è confermata nel tempo una vetrina importante per artisti pugliesi come Shago, che dopo la vittoria a Bariblu si è fatto notare commovendo con il suo brano Fedez durante i provini di X Factor, o Alessio Mininni approdato poi ad Amici. Quattro le categorie alle quali poter partecipare: cantanti (con interpretazione dal vivo di un brano a cappella o con base musicale); comici (con uno sketch della durata massima di 4 minuti); ballerini (con una esibizione per singoli o coppie della durata massima di 4 minuti); ‘blutuber’ (una nuova categoria dedicata alle aspiranti webstar, con video originali e divertenti della durata massima di 4 minuti). In palio, la possibilità di rientrare tra i 12 finalisti, 4 per ciascuna categoria, che si sfideranno nella finalissima del Grande Show di martedì 1° maggio e di vincere il 2° “Trofeo BLU FACTOR”. A partire dalle 16:00, svago e simpatia con tanti ospiti d’eccezione: Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo, Giorgio Manetti ed i Los Locos, per un pomeriggio all’insegna della comicità e dell’assoluto divertimento. Partecipare al talent è semplice, c’è tempo fino al 29 aprile. Basterà aver compiuto i 13 anni di età ed inviare la propria candidatura con un breve “provino” in forma di messaggio video o audio attraverso un messaggio privato sulla fanpage ufficiale di Bariblu (www.facebook.com/CCBariblu), sul numero WhatsApp 3462761299 o direttamente presso il palco allestito a Bariblu nei giorni 21, 22, 28 aprile dalle ore 16:00 alle 19:00 e 29 aprile dalle 16:00 alle 17:00. I candidati, ritenuti idonei ed in linea con lo spirito dell’evento, saranno contattati e convocati alle audizioni che si svolgeranno dal vivo all’interno del Centro Commerciale nei giorni 21, 22, 28 e 29 aprile. Regolamento e informazioni complete disponibili al link http://baribluweb.com/blu-factor-2/.