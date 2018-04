Il 6 aprile centri commerciali Mongolfiera e Ordine degli psicologi di Puglia presentano il Villaggio delle emozioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Disgusto, rabbia, paura, tristezza e gioia, sono le cinque emozioni di base, oggetto del percorso di educazione emotiva promosso dall’Ordine degli Psicologi di Puglia e dai Centri Commerciali Mongolfiera di Foggia, Andria, Taranto e Bari Japigia. Dal 10 aprile al 13 maggio, Il Villaggio delle Emozioni approderà nei 4 centri commerciali coinvolti nel progetto (in modo itinerante), con tanti giochi e attività (guidati da esperti) per imparare a riconoscere, decodificare e vivere in modo sano le emozioni. Il percorso esperienziale, dedicato ai più piccoli, porterà gli alunni di molte scuole primarie di tutta la Regione a confrontarsi (nelle giornate infrasettimanali dedicate) sul tema centrale del progetto: tutte le emozioni sono naturali e non esiste distinzione fra emozioni positive e negative. Durante il fine settimana, invece, Il Villaggio delle Emozioni sarà aperto a tutti, con tante iniziative collaterali dedicate alle famiglie. Svicom (società di gestione dei Centri Commerciali Mongolfiera) e Coop Alleanza 3.0 promuovono questo progetto che rispecchia appieno il DNA dei Centri Commerciali Mongolfiera: luoghi e spazi condivisi capaci di dar forma a contenuti di valore (anche sociale) e di “far rete”, coinvolgendo attivamente il territorio e le istituzioni, sempre a beneficio delle famiglie. Oltre alla collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di Puglia, l’iniziativa gode del patrocinio dell’Assessorato regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione ed è realizzata in collaborazione con: il Festival Maggio all’Infanzia della Fondazione SAT (di cui fanno parte i teatri baresi Kismet e Abeliano) e con Nati Per Leggere Puglia e l’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia che arricchiranno il progetto con maratone di lettura domenicali dedicate ai più piccoli, previste nei centri commerciali Mongolfiera che ospiteranno il progetto. Il Villaggio delle Emozioni sarà presentato nel corso di una conferenza stampa venerdì 6 aprile alle ore 10,00 nel foyer del teatro Abeliano a Bari (via Padre Massimiliano Kolbe, 3). Interverranno: Antonio Di Gioia - Presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, Gerardo Monferrato Coordinatore Marketing per Svicom, Elisabetta Boccia – Responsabile sociale di territorio Direzione Politiche Sociali e Relazioni Territoriali Coop Alleanza 3.0, Milena Tancredi - Responsabile regionale NpL - AIB Puglia, Augusto Masiello Presidente della Fondazione SAT. Sebastiano Leo Assessore al lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, istruzione della regione Puglia.