Gianluca Centenaro in concerto ad Acquaviva delle Fonti

Ginaluca Centenaro, attualmente in radio e nelle principali classifiche radiofoniche con il singolo "Principessa", sarà ospite il 27 e 29 Settembre presso Sala Teatro "Oratorio San Domenico" di Acquaviva delle Fonti (Ba). Il cantautore e chitarrista, durante l'esibizione presenterà alcuni brani estratti dal suo ultimo progetto discografico prodotto da Filadelfo Castro tra cui #Realife, canzone scelta per rappresentare la dipendenza da social. Uno dei temi principali dello spettacolo.

Il Video di "Principessa" (per la regia di Michael Bertolasi e Federico Lombardi) inoltre è stato selezionato dalla Barrett International Group come semifinalista al Videoclip Award 2019 ed ha partecipato al FIM di Milano 2019 nel concorso Videoclip Indipendenti.

Principessa: https://youtu.be/rykafjN9Caw

#Realife: https://youtu.be/6oDaA-pOWmE



Gianluca nasce a Gallarate il 7 Ottobre 1989. Comincia a suonare nei locali all’età di 16 anni e a scrivere canzoni. Si esibisce fin da subito chitarra,voce e loopstation in locali, feste ed eventi fino ad arrivare recentemente a collaborare con i Villaggi Bravo Club di Alpitour. Insegna chitarra nelle scuole elementari e medie e collabora con artisti del calibro di Max Corfini (New Trolls). Attualmente sta lavorando all’uscita del suo primo E.P. e la produzione artistica è affidata al produttore, arrangiatore e chitarrista Filadelfo Castro.



Sito Ufficiale: www.gianlucacentenaro.com