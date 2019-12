Il Capodanno - happy new year al Trappeto di Monopoli

Happy New year 2020 al TRAPPETO di Monopoli



Formule:

cenone + ballo: 100 euro

cenone + ballo + pernotto (in strutture convenzionate): 150 euro

solo ballo 15 euro solo su prenotazione (senza prevendita 20 euro al locale)



*Strutture per pernottamento * Ginepro, Corvetta a soli 5 minuti dal Trappeto

INFO 3713026544



Possibilità di riservare comodi salottini e/o privè



Menù:



Antipasti

Tentacoli di Polpo su Gazpacho al Cointreau con Pane Carasau

Amuse - Bouche di Stracciatella, Gambero Rosso,Valeriana e Pomodorini

Tartare di Tonno Pinnagialla in crosta di Muesli ai Frutti di Bosco



Primo

Paccheri Neri al Ragù di Cernia, Ciliegino Giallo

e Filangè di Barbabietola Croccante



Secondi

Darna di Ombrina ai Semi di Papavero su Vellutata di Vongole

e Flan di Cime di Rapa



Dessert

Cialda con Crema Chantilly e Frutti di Bosco

Panettone Tradizionale

Zampone e Lenticchie



La nostra cantina...

Vino Bianco Verdeca Cantine Pietro Tauro

Bollicine Liboll S.Marzano



Gran Cenone e a seguire Deejay & Live

Trappeto

C.da Cristo delle Zolle, 207, 70043 Monopoli (Italia)