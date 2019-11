Il capodanno Rigatoni ad Una Hotel Regina

31 Dicembre 2019 - Le tradizioni vanno rispettate! CAPODANNO RIGATONI Bari meets Formentera



Dalle 21.00:

Il gran cenone di Capodanno con la coinvolgente musica italiana a cura di Rigatoni Formentera



Dalle 00.30:

Il grande Party di Capodanno con i migliori deejays



Pacchetti Disponibili:

Pacchetto A)

Cenone Spettacolo + Ballo 120€

Cenone + Ballo 110€



Pacchetto B)

Cenone + ballo + pernotto 185€

Cenone + ballo + pernotto (hotel majestic - 5m in auto) 175€



Pacchetto C)

Pernotto + Ballo 140€

Pernotto + ballo 130€ (hotel majestic - 5m in auto)



*supplemento Pranzo 50€*



solo BALLO 25€ (prevendita) 3713026544

BALLO 3 drink 35€ (prevendita) 3713026544

TAVOLO 50€ a persona minima 500€ 2 kit premium o 2 kit base & 1 prosecco



PRENOTARE PRIMA CONVIENE! TRATTAMENTO SPA IN OMAGGIO per le prenotazioni entro il 7 Dicembre.



Info e prenotazioni 3713026544



UNA Hotel Regina Bari ****

S.P. 57 (Torre a Mare/Noicattaro) Bari

Gallery