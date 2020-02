Il laboratorio d'ascolto e d'azione 'Il carnevale degli animali'

Percorso nella lettura, nella musica e nell'arte partendo dal bellissimo testo di Camille Saint- Sans. I bambini saranno guidati in un piccolo viaggio grazie a materiale illustrato e scritto e saranno invitati a percorrere le strade dell'arte.

Un laboratorio d'ascolto e d'azione per bambini dai 4 anni in su protagonisti le parole , la musica e gli animali.

Vi aspettiamo

Sabato 15 febbraio ore 18,00



Meridie

Via Sagarriga Visconti 140

Ingresso 4,00 euro

info e prenotazione obbligatoria al 3476064210