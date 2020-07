Si conclude in bellezza il mese di luglio con i festeggiamenti per il compleanno di Eataly Bari: venerdì 31, verranno offerti a tutti gli amici una porzione del Tiramisù Eataly accompagnata da un brindisi con le Bollicine. E a seguire, la festa continua in terrazza con il Dj Set a cura di Giuseppe Pedota.

A partire dalle ore 18.00 tutti i Cocktail a €4 l'uno:

- Aperol e Campari Spritz

- Negroni

- Americano

- Moscow Mule

- Hugo Spritz

- Gin Tonic e Gin Lemon

- Vodka Tonic e Vodka Lemon



Prenota il tuo tavolo al numero 342 0983698.