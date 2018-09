Il convivio tra arte e cibo, incontri di degustazione con la cultura: Canestra di frutta - Caravaggio

DOMENICA 30 SETTEMBRE, alle ore 19.30, in un affascinante viaggio multisensoriale andremo alla scoperta del “celeberrimus pictor” Michelangelo Merisi, noto come il CARAVAGGIO.



Pittore inquieto, innamorato del vero e della luce, è considerato uno dei più grandi pittori italiani di tutti i tempi. Con la sua arte ha voluto trasmetterci un importante messaggio: è solo attraverso la realtà che si può giungere alla verità divina, simboleggiata nelle sue opere dalla luce.



Tema della serata sarà la sua straordinaria opera “Canestra di frutta” che darà avvio ad un intenso percorso multidisciplinare che ci arricchirà di arte e di scienza grazie agli interventi di Giovanni Boraccesi, responsabile del MuDiAS, di Angela Santamaria, docente di Storia e Letteratura, e di Anna Avelluto, docente di Scienze e Cultura degli Alimenti.



Concluderà l'incontro il tradizionale gustoso buffet ispirato all'opera caravaggesca nelle suggestive sale affrescate del Palazzo.



L'uva che degusteremo durante il Convivio è gentilmente offerta dall'Azienda Agricola Racemus di Teresa Diomede di Rutigliano.



START: ore 19.30

PERCORSO: € 15,00 a persona, comprensivo di degustazione



Si chiude, così, il ciclo estivo di incontri volti alla promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze artistiche e gastronomiche. Con il grano abbiamo dato inizio ad una fruttuosa serie di appuntamenti che terminerà con l'immancabile uva, un prodotto tutto rutiglianese.



Durante l'evento coglieremo l'occasione per presentare la programmazione autunnale.



Per ulteriori info e prenotazioni contattare il numero 0804761848, oppure scrivere a palazzosettanni@gmail.com



Marilena Pirulli - Cultural Project Manager

Graziana Loiotine - Cultural Project Assistant

FB: Palazzo Settanni - Rutigliano