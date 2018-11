'Il diario di una schiappa' letto da Giacomo Dimase

Il ritorno di Greg Heffley: “la Schiappa” più famosa del mondo compie 12 anni di successo planetario e prende il volo!



''È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di Greg? Starsene al calduccio in casa, ovviamente. Peccato che Mamma e Papà abbiano altri piani: una bella vacanza di famiglia su un’isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, sole, delfini, gite in barca: un vero paradiso. Già, solo che stiamo parlando di Greg e della sua famiglia. Non penserete mica che fili tutto liscio, vero? Basta finire dalla parte sbagliata dell’isola, e la vacanza da panico è pronta a cominciare!''

Sabato 17 novembre alle ore 10.30

QUINTILIANO La libreria presenta:



IL DIARIO DI UNA SCHIAPPA

Una vacanza da panico



Lettura a cura di Giacomo DIMASE, attore





INGRESSO LIBERO

info 0805042665