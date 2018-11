"Il dono" atto unico di musica e teatro

Il lavoro è la conseguenza artistica di un progetto socio/culturale chiamato "Le arti non hanno barriere", che l'Associazione Culturale Hamadeus sperimenta con attività didattiche e artistiche finalizzate all'inserimento tra abilità diverse di culture e disagi sociali in un contesto teatrale.

"IL DONO" è l'opera più complessa nata da questa esperienza umana e artistica da soggetto tratto dal quotidiano vissuto contemporaneo con riferimenti sociali che a tutt'oggi, con le difficoltà sociali ed economiche note a noi tutti, viviamo in prima persona.

Sette i "quadri" presentati nell'opera: sette storie di sette personaggi in crisi personale o familiare. Uomini e donne con un loro personale vissuto, la loro quotidianità pervasa di dubbi, di pensieri, con problemi da risolvere per far sì che migliorino le loro esistenze, la loro crescita interiore.

L'opera, in atto unico, è una transizione di vite parallele che si incrociano tutte casualmente, la notte di Natale in una piazza. Una qualsiasi piazza di una qualsiasi città. Sono mogli, sono amiche, sono uomini che hanno perso la fiducia nel domani. Sono pezzi di una più complessa società che si trovano nello stesso spazio dello stesso giorno a confrontarsi con il più difficile degli interlocutori: sè stessi.

Il titolo dell'opera ha una sua ragione: quella notte, ognuno di loro riceverà un dono. Nelle loro esistenze, si farà spazio la speranza, la consapevolezza che non tutto è perduto. Che basta una piccola scintilla di fiducia nel buio malessere quotidiano, a far brillare la speranza che cominciare di nuovo è cominciare a sperare.

Quel dono supererà il comune "spirito" del Natale, darà la consapevolezza di un altro Natale. Un Natale di rinascita interiore, il Natale che tutti augureremmo, privandoci del superfluo e bugiardo brillìo consumistico che acceca gli uomini

L'opera teatrale, sarà presentata il 9 dicembre 2018 alle h. 19,00 a Santa Teresa dei Maschi di Bari, in str. Santa Teresa dei Maschi, 26.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad una famiglia bisognosa e reso pubblico dopo lo spettacolo.

Prenotazioni: 080 5739373/348 4109599