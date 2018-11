“Il Falco Parlante è il racconto della vita di Federico II sin da bambino, dove supera ostacoli e avversità con forza e coraggio per dare pace e unità al suo impero”, spiega l’autrice. "Il falco è il suo inseparabile amico, testimone di ogni evento in una fantastica avventura e a corte dove si susseguono cacce e tornei e si incontrano principesse bellissime". Ma il più grande amore dell’Imperatore è per Bianca Lancia, un matrimonio ostacolato dalle necessità di corte. Il piccolo lettore si troverà in un mondo di cavalieri, profezie di Mago Merlino e della Fata Madrina, matrimoni principeschi, incoronazioni, tornei cavallereschi. La leggenda, gli elementi fiabeschi e le illustrazioni del libro aiutano il piccolo lettore a immaginare la vita di un uomo straordinario che era un poeta, uno scienziato ma anche un potente condottiero. Come far immergere il piccolo lettore nella storia con leggerezza.



Sabato 24 novembre alle ore 10.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



APPUNTAMENTO PER BAMBINI



IL FALCO PARLANTE E IL RE BAMBINO

di Chiara Curione e Liliana Carone

La Medusa editrice



SEGUE LABORATORIO a cura di Liliana Carone

Età dai 5 anni



INGRESSO LIBERO

info 0805042665