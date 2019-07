Il festival Ttra cielo e mare": sulle banchine del porto di Molfetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 31 luglio al 5 agosto Molfetta ospita il festival “Tra cielo e mare” che, alle forme di intrattenimento classico abbina esperienze emozionali che il pubblico potrà vivere, fare proprie e raccontare nel tempo con l’idea di tornare, un giorno, nei luoghi, nella città, a cui sono collegate. L’obiettivo, ambizioso, è contribuire al rilancio turistico e commerciale della città facendo leva sulle peculiarità del territorio. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al marketing territoriale. Si avvale del patrocinio del Comune di Molfetta. E’ organizzata da ResetStudio, partner tecnico dell’evento. «Molfetta – sottolinea Antonio Ancona, assessore al marketing territoriale - è una città dal ricchissimo tessuto culturale, artistico ed economico e sta scoprendo una grande vocazione turistica. E‘ baciata dal mare che, in alcuni punti, l’abbraccia, l’avvolge. Lo scopo del festival è mettere il mare al centro di attività di promozione territoriale e turistica che riescano a coinvolgere le energie locali, i talenti locali, la gastronomia locale legata al mare, ma anche siano in grado di suscitare le attenzioni di quanti risiedono nelle città del circondario e dei turisti e dei visitatori che, in estate, raggiungono la Puglia». Nell’ambito del festival tutte le sere, ad un’area expo con pagode che guardano il mare, si aggiungeranno un’area food, la ruota panoramica, alta 32 metri, le luminarie led in mare, un’area riservata agli stand delle associazioni e un’area entertainment con spettacoli, a costo zero, per il pubblico. Mercoledì 31 luglio è prevista l’inaugurazione alle 19 e l’accensione delle stelle led intorno alle 21. Giovedì 1 agosto ci sarà musica con dj live. Venerdì doppio appuntamento con lo spettacolo delle fontane danzanti. Sabato 3 agosto grande spettacolo con il flyboard show. Domenica 4 agosto spettacolo pirotecnico. Lunedì 5 agosto, musica live anni 90. Il festival “Tra cielo e mare” è un evento plastic free. E’ una delle quattro iniziative che il Comune, per tramite dell’assessorato ai finanziamenti regionali, ha candidato all’Avviso pubblico per la promozione delle Ecofeste, manifestazioni a basso impatto ambientale. Pertanto, nel corso del festival saranno utilizzate solo stoviglie lavabili, compostabili o biodegradabili. «Crediamo molto nelle iniziative a basso impatto ambientale – sottolinea l’assessore ai finanziamenti regionali, Gabriella Azzollini – abbiamo costanti e proficui contatti con gli organi regionali e con l’Ager. Oltre al festival saranno “eco” anche la festa patronale, il mercatino di san Nicola e gli eventi natalizi. Molfetta proprio in queste settimane è anche impegnata nell’iniziativa “Keep plastic e salva il mare” che ci vede impegnati in una gara tra sei comuni per decretare chi ricicla più plastica. In questo senso, con la collaborazione dell’Asm, abbiamo posizionato raccoglitori dedicati». Ma veniamo al programma dei sei giorni di Festival. Mercoledì 31 Luglio Inaugurazione ore: 18:30 Start Proiezione stelle led in mare ore: 21:00 Giovedì 1 Agosto DJ Live – Musica anni ’80 ore: 21:30 Venerdì 2 Agosto Fontane Danzanti Classic Show ore: 21:30 Fontane Danzanti Pop Music Show ore: 23.00 Sabato 3 Agosto Flyboard Show Classic Show ore: 21:45 Flyboard Show Double Show ore: 22:45 Flyboard Show Fire Show ore: 23:45 Domenica 4 Agosto Spettacolo pirotecnico ore: 23.00 Lunedì 5 Agosto DJ Live – Musica anni ’90 ore: 21:30 Tutti i giorni: luminarie led in mare; area expo; street food; musica; ruota panoramica. #welcometomolfetta #tiportoinpuglia #TakeYouToPUGLIA #ilovemolfetta