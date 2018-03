A Mola di Bari lo spettacolo musico – letterario Il funambolo

Dopo l’enorme successo registrato lo scorso gennaio, sabato 21 aprile alle ore 20.30 Palazzo Pesce ritorna a parlare d’amore con Il funambolo, lo spettacolo musico-letterario firmato Disp’Arte 4tet, che racconta di tutte le declinazioni che il sentimento dei sentimenti può assumere.



Dall’amore che canta alla luna d’estate all’amore sublime e platonico, dall’amore ossessivo che ha fame di sensi e di carne all’amore dei polpastrelli per i tasti e per le corde, dall’amore che dura per sempre all’amore che vale una manciata di ore: il pianoforte di Onofrio Susca, il basso di Donato Pinto, la batteria di Giovanni Renna e il sax e voce di Gianni Ladisa disegneranno un viaggio funambolico che accompagnerà il pubblico nelle volute dell’estasi, della passione e della disperazione.



Mentre la musica ora sussurrerà ora griderà a squarciagola, la voce narrante di Carlo D’Ursi, cui saranno affidati i versi moderni composti da Ernesto Costanza, traccerà scenari, personaggi e atmosfere, in un concerto dedicato al sentimento più sfuggente e intenso, più struggente e meraviglioso, che travolge l’animo umano e non risparmia nessun cuore.



Ticket: 10 euro



21 aprile 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it