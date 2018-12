'Il gatto con gli stivali' in scena alla Casa di Pulcinella

Fortunato chi si piglia per diritto di famiglia una pingue eredità!…Più felice, più contento, chi coll’opera e col talento ricco e grande si farà”.

Si sa che il gatto della fiaba è la povera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, si può affermare; ma invece il micio è talmente scaltro e simpatico da far arricchire, “coll’opera e col talento”, il suo padrone e da fargli sposare la figlia del Re...

Bellissima soddisfazione quella di ottenere qualcosa grazie ai propri meriti!

Un Natale da favola: ancora una fiaba in cartellone alla Casa di Pulcinella

DOMENICA 16 DICEMBRE ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

IL GATTO CON GLI STIVALI

Tieffeu di Perugia



Info tel. 080 534 46 60

BOTTEGHINO



Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo



Costo del biglietto unico spettacoli € 8,00



Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.



Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni