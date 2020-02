'Il giallo è un colore neutro' di Valeria Patruno

Sabato 8 Febbraio alle ore 18.30 QUINTILIANO la Libreria presenta:

IL GIALLO E' UN COLORE NEUTRO di Valeria Patruno

Editrice Giazira



''Il giallo è un colore che stimola l'estroversione e la capacità di concentrazione. Sono entrambe doti delle protagoniste di questo romanzo. La loro vita incrocia quella di molte persone, in un percorso di consapevolezze che porterà il lettore a riflettere sul modo in cui coltiviamo il nostro stare nel mondo, il nostro modo di reagire alle evoluzioni e involuzioni della società. Come il colore da cui prende il titolo, questo romanzo regala vitalità e voglia di mettersi in gioco.''

''Vive veramente chi non teme di essere utile all'umanità e sa utilizzare al meglio le proprie capacità.''



Valeria Patruno con Ivan Ingravallo, docente di Diritto internazionale dell'Università Aldo Moro Bari

VALERIA PATRUNO

Valeria Patruno, laureata in scienze politiche , vive a Bari.

Svolge attività di cooperazione internazionale da oltre quindici anni. Attualmente si occupa di cooperazione territoriale e non ha mai smesso di essere un'attivista per i diritti umani.

Per Giazira scritture ha pubblicato ''La macchina per cucire - viaggio nelle periferie dei diritti''.

