'Il Giovane Criminale' con Salvatore Striano in scena all'Auditorium Vallisa di Bari

Sabato 18 gennaio, ore 21 Salvatore Striano in scena con IL GIOVANE CRIMINALE

Appuntamento di apertura della Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro Kismet. Salvatore Striano porta all'Auditorium La Vallisa di Bari il suo spettacolo dal titolo 'Il Giovane Criminale', un monologo ispirato al testo di Jean Genet sul mondo della criminalità e del sistema penitenziario.



LO SPETTACOLO

Una società che non protegge, con la complicità di famiglia, educatori, sistema penitenziario e camorra. Racconterà questo Il giovane criminale, spettacolo di Salvatore “Sasà” Striano, ispirato al testo di Jean Genet. Lui il criminale, noi i giudici... come finirà? Il monologo si rivolge direttamente agli spettatori, provocandoli e sollecitandoli ad una reazione ma soprattutto alla comprensione della realtà criminale e carceraria. Un invito ad aprire gli occhi su verità spesso rimosse o tenute distanti, oppure semplicemente ignorate. Sasà attinge alla sua vita passata, un andirivieni tra riformatori, carceri e guai continui, così come l’aveva già raccontata nel suo libro Teste Matte, scritto insieme a Guido Lombardi. Le sue parole vogliono minare le certezze del pubblico, che sa essere talvolta ascoltatore, talvolta giudice severo. Striano indicherà la via d’uscita che egli ha imboccato. Quella strada illuminata dalla capacità salvifica dell’arte, della poesia, della letteratura e soprattutto, del teatro.



I biglietti si possono acquistare presso:

- Teatro Kismet, strada San Giorgio Martire 22/F, Bari

[tel. 080 579 76 67; dal lunedì al venerdì, ore 16.30-18.00]

- Cittadella degli artisti, Via Bisceglie 775, Molfetta

[tel. 080 338 70 82; tutti i giorni tranne il lunedì, ore 17.00

-20.00]

- Teatro Radar, via Magenta, 71, Monopoli

[ tel 335 756 47 88, dal lunedì al venerdì ore 17-19.30

- tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Box Office/La Feltrinelli Bari, con una maggiorazione sul costo del biglietto.

Online su www.vivaticket.it.



Info:

Teatro Kismet | strada San Giorgio Martire 22/F

080 579 76 67

botteghino@teatrokismet.it

www.teatridibari.it