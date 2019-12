Il Joy's Pub ospita Tobia Lamare per il Joy's World Tour Music

Per la settima tappa della rassegna di concerti live Joy's World Tour Music, il Joy's Pub ospita Tobia Lamare, figura di spicco della cultura alternativa in Salento.



Tobia Lamare è da vent’anni una figura di spicco della cultura alternativa in Salento. Musicista e dj a 45 giri, nei suoi party ha ospitato rockstar internazionali e artisti underground. Ha composto musiche per il teatro, documentari, film, per installazioni e ha aperto i concerti di band come Kings Of Convenience, Iggy Pop & the Stooges…



La sua etichetta, la Lobello Records, si trova nella campagna salentina ed è diventata un piccolo network europeo di artisti legati al mare, in particolar modo alla surf culture. Dal 2008 Tobia ha fatto lunghi tour in giro per l’Italia e l’Europa e ha pubblicato da solista tre album: The Party (2009), Are You Ready for the Freaks (2012), Summer Melodies (2016)



“Songs for the present time” è il nuovo album di Tobia Lamare uscito il 27 settembre. E’ un disco dove si canta e si suona di amore, vita e morte, come nella migliore tradizione country o blues. E’ un disco che nasce a pochi chilometri dal mare e dalla sua forza rigeneratrice ma che ha sempre le mani nella terra bruciata dal sole della Masseria dove Tobia abita e registra. E’ un disco registrato mentre una vita andava via e ne arrivava un’altra. E’ stato registrato catturando il suono della Masseria con i suoi lunghi riverberi naturali e con la pietra e il legno che circondano le sue stanze e che ne danno un suono unico. I punti di riferimento riguardanti la produzione sono stati gli album “casalinghi” di Springsteen, Sebadoh, The Band insieme a quello che per Tobia sono stati sempre artisti di riferimento come i Cure, Dinosaur Jr, Bob Dylan, Van Morrison.



Il primo singolo, “Endless”, è stato inserito nella colonna sonora di Ius Maris, cortometraggio vincitore del premio Migrarti 2018 e presentato al Festival di Venezia 2018.

Dal vivo è spesso definito come una versione sporca di Jack Johnson. Il 27 settembre è partito da Scampia il nuovo tour di Tobia con la sua band, che lo vede in giro per l’Italia, Olanda, Germania, Belgio e Irlanda.