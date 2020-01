Il Mangianastri: Avex live

Il Mangianastri comincia questo nuovo anno con un live ultra contemporaneo: il concerto di AVEX!

Il giovane talento italo/etiope presenterà il suo primo EP 'Black Lion' uscito per Futurissima



AVEX in concerto

(hip hop / Siena)



Avex nasce in Italia, ma fin dai primi anni di vita si sposta in Etiopia, terra del padre. Avex (Avalon Tsegaye all’anagrafe) trascorre così i primi suoi 20 anni ad Addis Abeba, frequentando una scuola italiana e sviluppando così la capacità di parlare perfettamente la lingua delle sue radici, l’italiano e l’inglese. Il suo ritorno in Italia avviene da 20enne, a Bologna, e per i 3 anni successivi si fa spazio nella scena locale tra i giovani rapper più talentuosi. Passa con dimestichezza dal freestyle della strada a calcare il palco del Montreux Jazz Festival.

Capace di rappare in tre lingue diverse e con un’attitudine al palco fuori dal comune, Avex può rappresentare il punto di connessione tra quello che l’hip hop è stato in passato e tutte le sue attuali -e prossime- evoluzioni.



'Floppy': https://youtu.be/kzPftHcRC-s

'Polleggio': https://youtu.be/mEpUkxZnDBk

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/2lDJUAw



Kid Zero in concerto

(hip hop / Martina Franca)



Classe 1999, Kid Zero inizia ad esibirsi tra il 2018 e il 2019, attività che lo porta ad aprire vari concerti nel territorio pugliese, Nitro Wilson tra questi, al Lecce Tattoo Fest 2019. Sempre nel 2019 avvia una collaborazione con il produttore membro del collettivo POOGLIA TRIBE, Toorbo Yamabushi. Con quest'ultimo lavora alla realizzazione del suo primo album studio, in uscita nel 2020.



'Luce': https://youtu.be/c17ld_gx7EE

'Mortal Kombat Freestyle': https://youtu.be/UbLEXOBqQ6Q

'Una storia da raccontare': https://youtu.be/bW3jRX2Kp-s





SIMBA & YEMA in concerto

(hip hop / Castellana Grotte)



Fabio Secundo aka SIMBA ed Emanuele Longo aka YEMA, entrambi classe 2001 e di Castellana Grotte sono due giovanissimi artisti per cui la musica è sempre stata una valvola di sfogo e un modo per esprimere le proprie emozioni attraverso il rap.

Le prime uscite sono state pubblicate con la Jungle Mob con produzioni sotto la cura di Aldo Do Recchia in arte DoR3.



'Fuego': https://youtu.be/8qJGrhzlGA0

'Perdoname': https://youtu.be/wnIZbPiRqRE



aftershow: Radio JP music selection by Nik Sportella from #OpenSpace >> www.spreaker.com/show/open-space_2





visual art: FATTI di CHINA



h 22:00 | opening SIMBA & YEMA

h 22:20 | opening Kid Zero

h 22:40 | AVEX in concerto

h 23:40 | Radio JP music selection by Nik Sportella #OpenSpace



TICKET 3 euro (info 328.7199564)



Quadro sarà aperto per la cena (prenotazioni 351.5222939)



