Il mangianastri: Uochi Toki live

Il Mangianastri inaugura questa nuova stagione con un appuntamento rarissimo e prelibato: il concerto degli Uochi Toki

Presenteranno il nuovo album 'Malæducaty', che consacra il ritorno alle origini: il #rap, in cui hanno sempre sguazzato come attori principali e come deviata e imprevedibile scheggia impazzita



Uochi Toki in concerto

(rap narrativo / Alessandria)



Lo storico duo rap composto da Matteo "Napo" Palma e Riccardo "Rico" Gamondi (parole il primo, basi il secondo), attivi dal 2002: gli Uochi Toki sono una delle realtà storiche più importanti della scena rap indipendente italiana.

Il duo ha iniziato la sua carriera completamente a digiuno di nozioni su cosa fossero le etichette e le auto-produzioni, semplicemente lavorando in campagna per guadagnare i soldi necessari alle stampe. Un'esigenza di espressione artistica incontenibile, che dal 2003 li ha portati a produrre decine di album con etichette prestigiose come La Tempesta.

Suonano le Galassie e le profondità della Terra tramite i campionatori e raccontano del Tutto, del Niente e del Qualcosa, tramite un rap frastagliato.

'Malæducaty' (Light Item 2019) è il loro ultimo lavoro discografico.

Un disco che nasce direttamente nell'amarezza della sconfitta durante gli attriti con il pubblico e con le varie strutture umane che definiscono l'Attuale, invece che da un'idea narrativa sorretta da uno sguardo lucido. È un percorso di oscurità, accettazione e rinascita in 17 fasi che non promettono mai catastrofe o lieto fine.



GUARDA I VIDEO

'Il Ladro': https://bit.ly/2ZseWOj

'Innocuo': https://youtu.be/VAQMFFhSLN8

'Onigiri': https://youtu.be/m7rPC9nKwAk

ASCOLTA su Spotify: https://spoti.fi/2PwCgoB







opening: Walter Forestiere <>

(improvvisazione / Bari)



«Paesaggio» è Walter Forestiere, improvvisatore, amante del suono, e delle sue ri—percussioni emozionali nello spazio fisico e spirituale.

«Paesaggio» è as—colto: collisioni, in una luminosa tempesta di ricordi; ir—reversibile necessità di con—tatto in mare aperto, quasi oceano. È moltitudine di germogli—fantasmi, nelle isole di cemento: ammasso corpòreo levigato dal canto circolare delle cicale.

È essere umani, immersi sul fondo.

Walter Forestiere, batterista, compositore, improvvisatore e sound artist, è nato a Bari il 14.06.1990. Instancabile e polimorfo artista, è attivo come attento ricercatore ed esploratore sonoro nell’ambito delle musiche Altre, di matrice sperimentale, afro-americana, improvvisativa e creativa. Dal 2010 ad oggi si esibisce in importanti rassegne, festival e teatri condividendo il palco con artisti nazionali ed internazionali.

Sonorus Records



GUARDA IL VIDEO

A/V performance: https://youtu.be/48tNXVAOhr4

ASCOLTA su Bandcamp: https://sonorus-records.bandcamp.com/





aftershow: Radio JP Music Selection

visual art: FATTI di CHINA







h 22:00 | opening Walter Forestiere <>

h 22:30 | Uochi Toki in concerto

h 23:40 | Radio JP music selection



TICKET 5 euro (info 328.7199564)



PREVENDITA: http://www.vivaticket.it/ita/event/uochi-tochi-live-al-macello/142405



Quadro sarà aperto (prenotazioni 351.5222939)







Il Mangianastri è realizzato con passione da I MAKE insieme a Radio JP e FATTI di CHINA





IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878



#WeareinPuglia